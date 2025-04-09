شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ تسويق رضا سليم في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

ينوي مسئولو النادي الأهلي مناقشة فكرة تسويق المغربي رضا سليم لاعب الفريق والذي تم رفع اسمه من قائمة الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة وقيد التونسي علي معلول بدلاً منه في قائمة الأهلي ، خاصة مع وجود صعوبة في قيد الجناح المغربي عقب نهاية الموسم الحالي.

وتتجه النية لدى مسئولي النادي الأهلي في تسويق رضا سليم لأحد الأندية الخارجية أو المحلية، سواء على سبيل الإعارة او البيع النهائي ، في ظل عدم الحاجة إلى جهوده في الموسم المقبل بخلاف أنه لم ينجح في إثبات أحقيته في البقاء بصفوف الفريق الأحمر ، حيث بدأ التواصل مع شركات تسويق ووكلاء لاعبين من أجل تسويق رضا سليم في الصيف المقبل.



ويجد مسئولو النادي الأهلي صعوبة في إمكانية قيد رضا سليم بقائمة اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، في ظل اقتراب عودة المالي اليو ديانج لاعب الفريق المعار إلى الخلود السعودي من العودة والقيد في القلئمة ورغبة مسئولي القلعة الحمراء في ضم السويسري ديريك كوتيسا جناح سيرفيت السويسري.