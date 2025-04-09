شكرا لقرائتكم خبر عن 461 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى فى عقد زيزو مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو النادى الأهلى شرطا جزائيا ضخما جدا فى التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الحالى، ليضمن مسئولو القلعة الحمراء حقوقهم فى العقد الذى تم إبرامه مع زيزو.

وعلم ”الخليج 365” أن قيمة الشرط الجزائى الذى تم تحديده فى عقد زيزو مع الأهلى وصل لـ461 مليون جنيه فى الوقت الحالى، حيث تم تحديد الشرط الجزائى فى العقد بـ9 ملايين دولار.

وقال مصدر فى نادى الزمالك إن الجهاز الفنى للفريق البرتغالى جوزيه بيسيرو قرر استبعاد أحمد مصطفى زيزو لاعب الأبيض من القائمة التى ستخوض لقاء ستيلينبوش الجنوب أفريقى المقرر له اليوم الأربعاء فى إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأوضح المصدر أن الاستبعاد جاء بسبب أزمة تجديد اللاعب مع الزمالك، والتى تزامنت مع انتشار أنباء قوية بتوقيع زيزو للأهلى.