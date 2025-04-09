شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسعى لحسم التأهل أمام سيمبا التنزاني بربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يحل النادي المصري في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، ضيفاً على نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يستضيفها ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، حيث يبحث الفريق البورسعيدي عن الخروج بنتيجة إيجابية لحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد السويس الجديد، انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، ويكفي النادي المصري التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية، أو الهزيمة بفارق هدف واحد، ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المصري وسيمبا مع الفائز من لقاء الزمالك وستيلينبوش في نصف نهائي البطولة.

من جانبه، عقد الجهاز الفني للمصري بقيادة أنيس بوجلبان، اجتماعات مكثفة مع لاعبي المصري، سواء جلسات انفرادية أو مع عدد من لاعبي الفريق لمراجعة واجباتهم خلال المرحلة المقبلة، وتقديم بعض النصائح الفنية.

ويفتقد المصري خدمات مهاجمه النيجيري جون إيبوكا في مباراة اليوم بسبب الإصابة، وضمت قائمة الفريق البورسعيدي استعداداً للقاء 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي: حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته، خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، حسن علي ، عمرو سعداوي، خط الوسط : محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو ، أحمد القرموطي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، ليستويل أمانكونا، خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن ، بابا بادجي.

ويقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من، حكم الساحة البنيني "ديجيندو لويس"، ومعه مواطنه "ايريك ايامفو" كمساعد حكم أول، والأنجولي "دي اوليفيرا" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البنيني "اديسا ليجالي" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ليتيسيا فيانا" من إي سواتيني بمعاونة من زميلتها الزامبية "ديانا شيكوتيشا".