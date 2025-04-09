شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام ستيلينبوش بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السادسة من مساء اليوم يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بنظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى إطار منافسات إياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الزمالك بعض التغييرات مقارنة بمباراة الذهاب، التى جمعت الفريقين الأربعاء الماضى، حيث يعتمد بيسيرو على المغربى محمود بنتايج لاعب الفريق خلال المباراة، بعد أن تغيب عن مباراة الذهاب لعدم سفره مع الفريق إلى جنوب أفريقيا لعدم استخراج التأشيرة الخاصة به، ويستعين بيسيرو باللاعب المغربى لقدرته على إيقاف هجوم ستيلينبوش، في ظل نجاحه في تقليل المساحات أمام لاعبى الخصم، ومنعهم من الوصول إلى مرمى الزمالك.

كما يستعيد الزمالك جهود عبد الله السعيد بعد تعافيه من إصابة الظهر التى عانى منها خلال الأيام الماضية، والتى منعته من المشاركة مع الفريق فى مباراة الذهاب أيضا.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى، عمر جابر، صلاح مصدق، حسام عبد المجيد، محمود حمدى الونش، محمود بنتايج، في الدفاع، وفيما يخص خط الوسط فمن المتوقع أن يعتمد بيسيرو على مصطفى شلبى، عبد الله السعيد، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، على أن يكون سيف الجزيرى فى الهجوم.