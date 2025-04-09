شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستدرج ستيلينبوش الجنوب أفريقى الليلة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى السادسة مساء اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات إياب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية ، في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع الفارس الأبيض للفوز بها لحسم بلوغه نصف نهائي الكونفدرالية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبى في جنوب أفريقيا.

وتعد نتيجة التعادل السلبي، سلاح ذو حدين، فعلى الرغم من أن البعض يعتقد أنها نتيجة في صالح الفارس الأبيض، إلا أن الأخير اذا استقبل هدف من الفريق الجنوب أفريقي، فستتصعب مهمته في اللقاء.

ويحتاج الزمالك، تسجيل هدف وحيد حتى يضمن التأهل رسميًا إلى دور نصف النهائي من البطولة، وأيضًا ألا يستقبل أهداف.

أما في حال تسجيل الزمالك هدف واستقبال مثله، فوقتها سيحتاج لتسجيل هدف آخر حتى يضمن التأهل.

وغير ذلك فأي نتيجة فوز تُؤهل الفارس الأبيض رسميًا إلى دور نصف النهائي من البطولة.

ويتولى الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما إدارة مباراة الليلة، ويعاونه البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، بينما سيكون الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكمًا رابعًا.

وسيتولى الغاني دانيال لاريا مسؤولية تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو.

كما تم تعيين الأوغندي يوسف أويي مراقبًا عامًا للمباراة، والإيفواري سونجيفولو يو لمراقبة الحكام، فيما سيتولى الجزائري محمد بلال جندوز مهام المنسق العام للقاء.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويسعى الزمالك إلى التتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد حصدها على حساب نهضة بركان في النسخة الأخيرة، وللمرة الثالثة بصورة عامة بعد حصد اللقب في نسخة 2019، وذلك للتساوي مع الأكثر تتويجاً الصفاقسي التونسي بثلاثة ألقاب.

وتأهل الزمالك لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.

بينما تأهل ستيلينبوش بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، خلف نهضة بركان متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، الذي أنهى دور المجموعات من دون خسارة.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.

وطالب البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك لاعبيه بضرورة الفوز في مباراة الليلة لحسم التأهل لنصف النهائي وإستكمال رحلة الحفاظ على اللقب القارى.

على الجانب الاخر، يعد فريق ستيلنبوش أحد الفرق حديثة العهد داخل القارة الأفريقية، وذلك بعدما تأسس في عام 2016 في منطقة بارو بجنوب أفريقيا تحت اسم فاسكو دا جاما «تيمنا بالمكتشف البرتغالي الراحل فاسكو دا جاما مكتشف طريق رأس الرجاء الصالح»، قبل أن يتحول الاسم إلى ستيلينبوش في منطقة وينلاندز بمدينة ستيلنبوش.

يمتلك ستيلينبوش لقبًا وحيدًا في تاريخه وهو كأس جنوب أفريقيا، وتصل القيمة السوقية للفريق الجنوب إفريقي إلى 11.4 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، و يشارك الفريق الجنوب أفريقي في الكونفدرالية للمرة الأولى بتاريخه.

ومن جانبه أكد ستيف باركر، المدير الفني لفريق ستيلنبوش الجنوب إفريقي، أن فريقه جاهز لمواجهة الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون مثيرًا وقويًا أمام فريق كبير بحجم الزمالك، حامل لقب البطولة وأحد الأندية العريقة في إفريقيا.

وتابع :"الزمالك فريق كبير وأحد عمالقة القارة، ومواجهته لنا ستكون اختبارًا قويًا. نعلم جيدًا مدى قوته، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا أمامه."

وواصل: "درسنا جميع لاعبي الزمالك ونعرف كيف نفوز عليه. لديهم لاعبون أصحاب جودة عالية، لكننا جاهزون لهذا التحدي."

واختتم المدير الفني حديثه بثقة: "علينا أن نكون صادقين، نحن لا نخاف من الزمالك! هدفنا هو التقدم بعيدًا في البطولة، وواثقون من الفوز عليه."