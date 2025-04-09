شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج مباراة الأهلى مع بيراميدز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مع جهازه المعاون برنامج التحضير لمباراته القادمة أمام بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز ، باعتبارها أهم مواجهة في مرحلة حسم الدرع رقم 45 في تاريخه.



ويرغب كولر في تجهيز لاعبي الأهلي وفرض حالة من التركيز الشديد وأداء بعض الجمل الفنية والخططية والتدريبات التخصصية في التي ينوي تطبيقها في مباراة بيراميدز ، من أجل تحقيق الهدف من اللقاء وهو الخروج بالثلاث نقاط وتقليص الفارق مع الفريق السماوي إلى نقطة وحيدة فقط لإحياء آماله في التتويج بلقب الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء يوم 12 أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي في ثاني جولات مرحلة حسم الدوري الممتاز.

وحدد بيراميدز أسعار التذاكر على النحو التالي:

* المقصورة الرئيسية 500 جنيه

* الدرجة الأولى 300 جنيه

* الدرجة الثالثة 100 جنيه

ووفقا للسعة الأمنية تحدد 8 آلاف مشجع لكل فريق خلال اللقاء.