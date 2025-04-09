شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى اليوم الأربعاء بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع ستيلينبوش الجنوب أفريقى على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات إياب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مشوار الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى فى الكونفدرالية

تأهل الزمالك لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.

بينما تأهل ستيلينبوش بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، خلف نهضة بركان متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، الذي أنهى دور المجموعات من دون خسارة.

2_ الزمالك يتفوق على ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو فيما تصل القيمة السوقية للفريق الجنوب إفريقي إلى 11.4 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"

3_ أرقام بيسيرو مع الزمالك

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك فى 12 مباراة، حقق الفوز فى 6 منها، وتعادل فى 6 مواجهات، لتسكن شباكه 10 أهداف ويسجل 20 هدفا "منها 3 أهداف اعتبارية".

4_ مواجهات الزمالك مع أندية جنوب أفريقيا

يملك الزمالك سجلاً متوازناً أمام الفرق الجنوب إفريقية، حيث خاض 11 مباراة في مختلف البطولات، حقق الفوز في 5 لقاءات وخسر في مثلها وتعادل في لقاء.

بدأت مواجهات الزمالك أمام أندية جنوب إفريقيا في دوري أبطال إفريقيا عام 1993، عندما التقى كايزر تشيفز في الدور الثاني، وخسر ذهابًا 2-1 قبل أن يحقق الفوز إيابًا 1-0، ليكمل مشواره نحو تحقيق اللقب القاري.

وفي عام 2013، اصطدم الزمالك بأورلاندو بايرتس في دور المجموعات لدوري الأبطال، حيث خسر ذهابًا 4-1 قبل أن يثأر في القاهرة بالفوز 2-1.

ثم كرر انتصاره على الفريق ذاته في الكونفدرالية عام 2015، عندما تفوق ذهابًا 2-1 وإيابًا 4-1.

عام 2016 شهد واحدة من أكثر المواجهات قسوة على الزمالك أمام صن داونز في دوري الأبطال، حيث خسر في دور المجموعات ذهابًا وإيابًا بنتيجتي 2-1 و1-0، قبل أن يصطدم به مجددًا في النهائي، ويتلقى خسارة ثقيلة 3-0 ذهابًا، لم تكفِ العودة بانتصار 1-0 إيابًا لتعويضها، ليخسر اللقب القاري.

مواجهة الزمالك الاخيرة ضد ستيلنبوش كانت الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين، وهو اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبى، وسط طموح الفريق الأبيض لتحقيق انتصار يعزز حظوظه في البطولة.

5_ معلومات عن ستيلينبوش الجنوب أفريقى

يعد فريق ستيلنبوش أحد الفرق حديثة العهد داخل القارة الأفريقية، وذلك بعدما تأسس في عام 2016 في منطقة بارو بجنوب أفريقيا تحت اسم فاسكو دا جاما «تيمنا بالمكتشف البرتغالي الراحل فاسكو دا جاما مكتشف طريق رأس الرجاء الصالح»، قبل أن يتحول الاسم إلى ستيلينبوش في منطقة وينلاندز بمدينة ستيلنبوش

يمتلك ستيلينبوش لقبًا وحيدًا في تاريخه وهو كأس جنوب إفريقيا، و يشارك الفريق الجنوب أفريقي في الكونفدرالية للمرة الأولى بتاريخه.