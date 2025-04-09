شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يكثف متابعته للدوري لاكتشاف بدائل لنجوم المنتخب في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، خطة مع معاونيه لتكثيف متابعة مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الحالية، بحثًا عن مواهب جديدة يمكن ضمها لقائمة المنتخب خلال معسكر يونيو المقبل، في ظل الغيابات المتوقعة لعدد من العناصر الأساسية.

ويأتي هذا التحرك بعد تأكد غياب لاعبي الأهلي عن معسكر المنتخب بسبب مشاركتهم في معسكر تحضيري خاص بكأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 15 يونيو المقبل، فضلًا عن احتمالية غياب عدد من المحترفين في الخارج لعدم توافق موعد الأجندة الدولية (من 2 إلى 10 يونيو) مع بعض التزامات أنديتهم.

وفي ظل هذه الظروف، يسعى حسام حسن إلى إعادة تشكيل قائمة المنتخب بما يتناسب مع المتاح من اللاعبين المحليين، حيث كثف من زياراته للملاعب وتواصله مع الأجهزة الفنية للأندية لاختيار العناصر الأجهز فنيًا وبدنيًا لتعويض الغيابات المتوقعة.

ويُنتظر أن يعلن الجهاز الفني خلال الأسابيع المقبلة ملامح المعسكر المرتقب، الذي يُعد جزءًا من الاستعدادات طويلة المدى لتصفيات كأس العالم 2026، والتي يتصدر فيها المنتخب المصري مجموعته بعد أداء قوي في الجولات الماضية.