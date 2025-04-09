شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

مباراة مصيرية يخوضها النادي المصري، عندما يحل ضيفاً على نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يستضيفها ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، حيث يبحث الفريق البورسعيدي عن الخروج بنتيجة إيجابية لحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني

يلتقي المصري مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الأربعاء - الرابعة بتوقيت دار السلام - على ستاد بنيامين مكابا ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد السويس الجديد، انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

فرص تأهل المصري

يكفي النادي المصري التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية، أو الهزيمة بفارق هدف واحد، ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المصري وسيمبا مع الفائز من لقاء الزمالك وستيلينبوش في نصف نهائي البطولة.

قائمة المصري

ويفتقد المصري خدمات مهاجمه النيجيري جون إيبوكا في مباراة اليوم بسبب الإصابة، وضمت قائمة الفريق البورسعيدي استعداداً للقاء 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي: حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته، خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، حسن علي ، عمرو سعداوي، خط الوسط : محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو ، أحمد القرموطي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، ليستويل أمانكونا، خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن ، بابا بادجي.

حكم مباراة المصري وسيمبا التنزاني

ويقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من، حكم الساحة البنيني "ديجيندو لويس"، ومعه مواطنه "ايريك ايامفو" كمساعد حكم أول، والأنجولي "دي اوليفيرا" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البنيني "اديسا ليجالي" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ليتيسيا فيانا" من إي سواتيني بمعاونة من زميلتها الزامبية "ديانا شيكوتيشا".