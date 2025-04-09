شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2009 يشارك فى بطولة زد الدولية بمشاركة 6 أندية عربية وأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق حسين عبد اللطيف، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 16 سنة، على إقامة معسكر تحضيري للفريق خلال الفترة من 13 إلى 19 أبريل الجاري، وذلك في إطار خطة الإعداد المستمرة لاكتشاف المواهب وتجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.

ويشهد المعسكر مشاركة منتخب الناشئين في بطولة زد الدولية للناشئين، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل، بمشاركة ستة أندية عربية وأوروبية وأفريقية، لفئة مواليد 2008.

وتأتي هذه المشاركة بهدف منح اللاعبين مزيدًا من الاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات من خلال مواجهة مدارس كروية مختلفة، تماشيًا مع رؤية الجهاز الفني بقيادة عبد اللطيف في بناء جيل قوي يمثل المنتخب في الفئات السنية الأعلى مستقبلًا.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المشاركين خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط متابعة من مسؤولي الاتحاد لتوفير أفضل أجواء دعم للمنتخب خلال فترة المعسكر والبطولة.