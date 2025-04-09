شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع بتروجت والأهلى مع الجيش بكأس مصر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال، والتي تقام يومى 9 أبريل الجارى، و 2 مايو المقبل.

و يلتقى اليوم الأربعاء بتروجت مع الزمالك ، والجزيرة مع سبورتنج بصالة اتحاد الشرطة، بينما يلتقى الأهلى مع طلائع الجيش بصالة الأهلى.

وفيما يخص مباراة الاتحاد السكندرى أمام هليوبوليس فتقرر تاجيلها لتقام يوم 2 مايو ، نظرا لمشاركة الاتحاد في بطولة الدورى الافريقى لكرة السلة ، والتي تقام بالمغرب ، وتستمر حتى 13 أبريل الجارى.

كانت لجنة المسابقات باتحاد السلة قررت تأجيل مباراة الجولة الختامية من الدور الأول لدورى السوبر، بين الأهلى والاتحاد السكندري لتقام يوم 20 أبريل لمشاركة الاتحاد ببطولة افريقيا أيضا.