شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات فى افتتاحية الجولة التاسعة والعشرين من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دورى المحترفين بإقامة خمس مواجهات غاية في القوة والندية، حيث يستضيف سبورتنج نظيره طنطا في لقاء قوى للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق السكندرى المركز الأخير برصيد 21 نقطة، بينما يحتل أبناء السيد البدوى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

كما يلتقى السويس مع ديروط في لقاء صعب للطرفين يبحث فيه أبناء الغريب عن تحقيق الفوز من أجل الهروب من شبح الهبوط بعد تغيير الجهاز الفني والتعاقد مع ميمى فريق، حيث يحتل السويس المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة، بينما يحتل الضيوف المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.

كما يلتقى الداخلية مع لافيينا، وبترول أسيوط مع راية، وتختتم مواجهات الجولة في السادسة مساء بلقاء الترسانة والسكة الحديد مودرن.