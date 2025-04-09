شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة العالم لناشئي الاسكواش تحت 23 سنة بباكستان والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق منافسات الدور نصف النهائي بطولة العالم لناشئي الاسكواش تحت 23 سنة، بباكستان، اليوم، الأربعاء، حيث تعد مسابقة جديدة أطلقها الاتحاد الدولي للاسكواش.

وتقام بطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة فى الفترة من 6 إلى 10 أبريل الجاري، وتقام البطولة في كراتشي عاصمة إقليم السند بباكستان.

وتتكون البعثة المصرية المشاركة في البطولة من كل من: يوسف العبد عضو الاتحاد ورئيس للبعثة، باسم مكرم مدير فني، الدكتور محمد زايد أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: إبراهيم القباني، كريم التركي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي والتي ستلحق بالبعثة في باكستان قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

تضم قرعة البطولة، بطولة فردية للرجال تضم 32 لاعبًا، وبطولة فردية للسيدات تضم 22 لاعبة.

تضم البطولة نخبة من ألمع مواهب الاسكواش في العالم ممن تبلغ أعمارهم 22 عامًا فأقل، وتمثل حلقة وصل بين بطولة العالم للاسكواش للناشئين وعالم الاسكواش الاحترافي.

ويحصل الفائز ببطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة على التأهل التلقائي إلى بطولة العالم للاسكواش بالإضافة إلى حصة الأسد من جائزة مالية قدرها 60 ألف دولار أمريكي.