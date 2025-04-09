شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى وسيمبا التنزانى فى ربع نهائى الكونفدرالية والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تحدياً قوياً عندما يلتقي مجدداً بنظيره سيمبا التنزاني، في إطار منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني

يلتقي المصري مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الأربعاء - الرابعة بتوقيت دار السلام - على ستاد بنيامين مكابا ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب

كان المصري قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم مساء الأربعاء المقبل، على استاد السويس الجديد بثنائية نظيفة، سجلها، الجزائري عبد الرحيم دغموم، والنيجيري جون إيبوكا.

حكم مباراة المصري وسيمبا التنزاني

يقود الطاقم حكم الساحة البنيني "ديجيندو لويس"، ومعه مواطنه "ايريك ايامفو" كمساعد حكم أول، والأنجولي "دي اوليفيرا" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البنيني "اديسا ليجالي" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ليتيسيا فيانا" من إي سواتيني بمعاونة من زميلتها الزامبية "ديانا شيكوتيشا".

القناة الناقلة لمباراة المصري وسيمبا التنزاني

تنقل قناة بي إن سبورتس، مباراة المصري وسيمبا التنزاني في ربع نهائي الكونفدرالية في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

قائمة المصري

وتضم البعثة - التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات ، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أمس وذلك بصحبة أحد الطهاة وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

وضمت القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، حسن علي ، عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو ، أحمد القرموطي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن ، بابا بادجي.