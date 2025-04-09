الامارات | عموتة: الخسارة من الوصل بخماسية لا تليق بالجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب الجزيرة، المغربي الحسين عموتة، عن خيبة أمله بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه أمام الجزيرة بخماسية نظيفة، أول من أمس، لحساب الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال عموتة في تصريحات صحافية: «مع الأسف يمكن القول إن فريقي لم يقدم ما يستحق عليه الفوز، لكن هذا لا يعني أن نخسر بتلك النتيجة الكبيرة، التي لا تليق باسم نادي الجزيرة وطاقمه الفني واللاعبين».

وأضاف: «كان طموحنا الحصول على النقاط الثلاث ومتابعة نتائجنا الإيجابية في بطولة الدوري سعياً للحصول على مركز مؤهل للمشاركة الآسيوية، ولكن الأمور لم تسر كما كنا نخطط لها في مباراة الوصل، وارتكبنا أخطاء كانت واضحة في كل الخطوط، وكان واضحاً أن لياقة اللاعبين البدنية والذهنية لم تكن حاضرة في تلك المباراة».

وأوضح: «لم نكن أقوياء في الالتحامات وفي المواجهات الفردية، والتمركز الدفاعي لم يكن في أفضل أحواله لذلك استقبلنا خمسة أهداف بطريقة لم تكن معتادة من لاعبي فريقي».

وتابع عموتة تصريحاته قائلاً: «الوصل كان محظوظاً كثيراً بالتسجيل من جميع الفرص التي سنحت له في المباراة، وتقريباً جميع الفرص التي وصل فيها إلى مرمانا سجل منها، على العكس من فريقي الذي أهدر كل الفرص التي سنحت له للتسجيل، ودفعنا الثمن غالياً في تلك المباراة، ولكن علينا أن ننهض بأسرع وقت ممكن، فليس لدينا رفاهية الوقت، فلدينا ارتباطات مستمرة أبرزها نهائي كأس رابطة المحترفين الذي نسعى للحصول على لقبه».