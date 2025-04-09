الامارات | فلاديمير: أتمنى أن تكون مباراة شباب الأهلي بداية الطريق الصحيح للعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، رضاه عن المستوى الجيد الذي ظهر عليه فريقه أمام شباب الأهلي في قمة الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس، لكنه في الوقت نفسه أبدى عدم رضاه وحزنه على نتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها المباراة، وأشار إلى أن العين يستحق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وتمنى المدرب أن تكون هذه المباراة البداية الحقيقية والقوية للعين في ما تبقى من مباريات بالموسم الجاري استعداداً لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال مدرب العين، الصربي فلاديمير لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة قوية نجحنا في تقديم كل شيء، وكنا نستحق الفوز خصوصاً في الشوط الأول، ونستحق ركلة جزاء في الشوط الأول، إضافة إلى طرد لاعب الفريق المنافس، كما كنا نستحق ركلة جزاء أيضاً في الشوط الثاني ولا أعلم لماذا لم تحتسب من حكم اللقاء، لكن بشكل العام الفريق قدّم مباراة قوية وكان يستحق الفوز على شباب الأهلي».

وأضاف: «وصلنا إلى مرمى شباب الأهلي أكثر من مرة ولم ننجح في التسجيل، نعلم أننا نواجه فريقاً قوياً يتصدر بطولة الدوري، لكن بالنظر إلى مجريات المباراة ففريق العين يستحق الفوز والنقاط الثلاث، وسنبحث عن تقديم الأداء نفسه في المباريات المقبلة، من أجل تحسين مركز الفريق فيما تبقى من الموسم، وأيضاً الوصول إلى مركز مؤهل للبطولات الآسيوية في الموسم المقبل».