الامارات | «إسطبلات الوثبة» بطلة «سباق العمالقة للقدرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الفارس عبدالله الجهوري، من إسطبلات الوثبة، لقب سباق العمالقة بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، في ختام فعاليات مهرجان كأس الاتحاد للقدرة والتحمل.

أقيم السباق، الذي نظمته قرية بوذيب العالمية للقدرة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، لمسافة 100 كلم بمشاركة 89 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وحصد البطل اللقب على صهوة «التانيرو هي»، محققاً 3:50:42 ساعات، مسجلاً 26.01 كلم/ساعة، وجاء ثانياً الفارس مكتوم راشد الكتبي على صهوة «ديكيوس كيرديفيد» لإسطبلات «إم7»، بزمن قدره 3:50:50 ساعات، وثالثاً الفارس محمد الفارسي على صهوة «فن لا مجوري»، لإسطبلات المغاوير مسجلاً 3:53:27 ساعات.

توج الفائزين المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أحمد السويدي، ومدير إدارة التسويق والفعاليات بالاتحاد، عبدالله النقبي، ومدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، محمد الجنيبي، ورئيس قسم التسويق بالاتحاد، سلطان الحوسني.