شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تعود من موريتانيا اليوم.. واختبار طبى لحسم موقف كوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم الأربعاء عائدة من موريتانيا عقب الانتهاء من خوض مباراة العودة أمام الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في رحلة تستغرق 8 ساعات سفر من العاصمة الموريتانية نواكشوط وحتى الوصول إلى مطار القاهرة الدولي.

في شأن آخر، يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي لاختبار طبي خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه أو استمرار أداء تدريبات تأهيلية بعدما اشتكى من الإصابة بشد عضلي قبل مباراة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء يوم 12 أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي في ثاني جولات مرحلة حسم الدوري الممتاز.

وحدد بيراميدز أسعار التذاكر على النحو التالي:

* المقصورة الرئيسية 500 جنيه

* الدرجة الأولى 300 جنيه

* الدرجة الثالثة 100 جنيه

ووفقا للسعة الأمنية تحدد 8 آلاف مشجع لكل فريق خلال اللقاء.