شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام البنك التجاري الكيني اليوم فى ربع نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 09 أبريل 2025 01:30 ص
يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره البنك التجاري الكيني مساء اليوم الأربعاء، فى إطار ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 و حتى 14 إبريل الجارى.
تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور الـ 16.
واستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته، حيث فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على ستارز البتسواني بنتيجة 3-0 فى ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.
ونجح الزمالك فى الفوز على السجون الكيني 3-0 بضربة البداية، قبل الفوز على بطل نيجيريا السبت.
وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد.
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