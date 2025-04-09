شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام البنك التجاري الكيني اليوم فى ربع نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره البنك التجاري الكيني مساء اليوم الأربعاء، فى إطار ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 و حتى 14 إبريل الجارى.

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور الـ 16.

واستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته، حيث فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على ستارز البتسواني بنتيجة 3-0 فى ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

ونجح الزمالك فى الفوز على السجون الكيني 3-0 بضربة البداية، قبل الفوز على بطل نيجيريا السبت.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد.