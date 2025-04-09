شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا فى إطار منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع ستيلينبوش في السادسة مساء اليوم الأربعاء، بإستاد القاهرة في لقاء العودة بربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وستيلينبوش

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي، التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضى، ضمن مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حكم مباراة الزمالك وستيليبنوش

وتأهل الزمالك إلي دور ربع النهائي كأس الكونفدرالية، بعد تصدره المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.

أعلن "كاف" عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مواجهة الإياب، ويعاونه البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، بينما سيكون الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكمًا رابعًا.

وسيتولى الغاني دانيال لاريا مسؤولية تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو.

كما تم تعيين الأوغندي يوسف أويي مراقبًا عامًا للمباراة، والإيفواري سونجيفولو يو لمراقبة الحكام، فيما سيتولى الجزائري محمد بلال جندوز مهام المنسق العام للقاء.