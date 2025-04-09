شكرا لقرائتكم خبر عن جلال والكرتي يخضعان لكشف المنشطات بعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع ثنائي نادي بيراميدز أسامة جلال ووليد الكرتي لكشف المنشطات بعد نهاية مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري الأبطال.

وفاز الجيش الملكى على بيراميدز بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما بالمغرب فى إياب الدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الفريق السماوى بمجموع المباراتين للدور نصف النهائى للمرة الأولى فى تاريخه.

أحرز هدف الجيش الملكى الأول يوسف الفحلى في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، وأضاف بايا الهدف الثانى فى الدقيقة 82، ليتأهل بيراميدز للدور نصف النهائى للبطولة للمرة الأولى فى تاريخه لسابق فوزه فى القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وحرص الأمن المغربي على إبقاء لاعبي بيراميدز في الملعب الشرفي بمدينة مكناس لأكثر من ساعة بعد نهاية اللقاء كإجراء أمني.