شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش: بيراميدز أصبح مع الأربعة الكبار فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم حزنه الشديد من الخسارة التي تعرض لها الفريق بهدفين ولكن الظروف المحيطة باللقاء والغيابات والضغط الجماهيري كان له تأثير سلبي على اللاعبين.

وفاز الجيش الملكى على بيراميدز بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما بالمغرب فى إياب الدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الفريق السماوى بمجموع المباراتين للدور نصف النهائى للمرة الأولى فى تاريخه.

المدير الفني قال خلال المؤتمر الصحفي إن أي شخص قبل بداية البطولة لم يكن ليتخيل أن يتأهل بيراميدز لنصف النهائي، ولكن الفريق بالعزيمة والإصرار تأهل وأصبح مع الأربعة الكبار، وبات يضع اسمه بين كبار أندية القارة، وهدفنا تحقيق البطولة القارية.

يورتشيتش أوضح أنه ليس من السهل على أي فريق فقدان ثلاثة من أهم لاعبيه والعناصر المهمة بالتشكيل الأساسي في مواجهة فريق قوي مثل الجيش الملكي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وغياب إبراهيم عادل صاحب هدفين وأسيست في مباراة القاهرة كان صعبا وكذلك رمضان صبحي وبلاتي توريه وهما من أهم العناصر، وكان طبيعيا أن يتراجع الأداء بعض الشيء ولكن الهدف حاليا واضح وهدفنا الفوز بالكأس.