شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة إمام عاشور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى إمام عاشور لاعب الأهلي سعادته بتأهل فريقه للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ؛ مقدماً الشكر لجماهير الفريق التي تساند الفريق دائما داخل مصر وخارجها.

وأشار إمام عاشور صاحب هدف الأهلي فى مرمى الهلال السوداني في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك إلى أن الأهلي استحق التأهل على حساب الهلال السوداني في ربع نهائي البطولة.

وطلب إمام عاشور من جمهور الأهلي مواصلة دعم الفريق في الارتباطات المقبلة محلياً وأفريقيا كونها الداعم الأكبر للفريق.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل إمام عاشور هدف الأهلي في الدقيقة 80 ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة القارية، وكان الأهلي قد فاز بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني في لقاء الذهاب الذي أُقيم الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة.