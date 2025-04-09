شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلي استحق التأهل لنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلي، إن الفريق وصل إلى هدفه من مباراة الهلال السوداني، بعد أن حقق الفوز، ‏ونجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي، على الرغم من الصعوبات الكثيرة في المباراة.‏

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن اللعب على أرضية من النجيل الصناعي مختلف تمامًا عن الملاعب التي اعتاد الأهلي اللعب عليها بشكل مستمر، وأن ‏الفريق تدرب مباراتين فقط على ملعب المباراة، والمنافس كان يملك فرصة اللعب أمام جماهيره وعلى ملعبه.‏

وأشار إلى أن الأهلي لاحت له عدة فرص خلال اللقاء، وأن الفريق الذي يرغب في التأهل عليه أن يتخطى كل الظروف، واللاعبون ‏كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تقديم المطلوب منهم على أفضل ما يكون.‏

وأكد كولر أن الأهلي حقق الفوز والتأهل عن جدارة، وأن الفريق لاحت أمامه العديد من الفرص، وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من ‏مناسبة، وأن الاحتفاظ بالكرة كان مهمة أساسية طلبها من اللاعبين.‏

وأضاف كولر أن الفريق يتحسن بشكل مستمر، وأن المهم كان هو التأهل، وبعدها سوف يتم العمل على تحقيق الأهداف الخاصة ‏بالفترة القادمة.‏