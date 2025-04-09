شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصنع التاريخ ويتأهل لأول مرة إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي بيراميدز في كتابة فصل جديد في تاريخه الكروي، بعدما تأهل لأول مرة إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم خسارته أمام الجيش الملكي المغربي بنتيجة 2-0 في لقاء الإياب، مستفيدًا من فوزه الكبير في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين (4-3).

وفاز الجيش الملكى على بيراميدز بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما بالمغرب فى إياب الدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الفريق السماوى بمجموع المباراتين للدور نصف النهائى للمرة الأولى فى تاريخه.

وأقيمت مباراة الإياب في المغرب، وشهدت ضغطًا كبيرًا من الفريق المغربي الذي سجل هدفين، إلا أن دفاع بيراميدز صمد أمام المحاولات المتكررة، ليحافظ على حظوظه ويظفر بتأشيرة العبور إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه منذ تأسيس النادي.

وكان بيراميدز قد قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم في الذهاب بالقاهرة، حيث أمطر شباك الجيش الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف، واضعًا نفسه في موقع قوي قبل لقاء العودة.

ويعد هذا التأهل إنجازًا تاريخيًا للنادي الذي بدأ مؤخرًا رحلته في البطولات القارية، ويؤكد الطموح الكبير لإدارة النادي في المنافسة على الألقاب الأفريقية، بعد أن أصبح الفريق رقماً صعباً في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وينتظر بيراميدز الفائز من مواجهة أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقى ومولودية الجزائرى المقرر إقامتها الأربعاء في جنوب أفريقيا لمواجهته في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.