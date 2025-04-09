شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام بيراميدز فى الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز في الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت 12 أبريل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى nile مرحلة المنافسة على اللقب.

تذاع مباراة الأهلى وبيراميدز على قناة أون سبورت الناقل الحصرى لمباريات دورى nile، في وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونجح النادي الأهلي في التأهل لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدفين نظيفين في مباراتي الذهاب والعودة بدور الربع النهائي للبطولة.

ويواجه النادي الأهلي فريق صن داونز الجنوب الأفريقي، في دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الفريق الجنوب الأفريقي على الترجي التونسي.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" موعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أيام 18 و19 و20 أبريل الجاري، على أن تكون موعد مباراة العودة أيام 25 و26 و27 أبريل الجارى.