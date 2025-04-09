شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: أرضية الملعب لم تساعدنا على تنفيذ أسلوبنا أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال في تصريحات تليفزيونية لقناة بي إن سبورتس: "الحمد لله على المكسب، ولاعبو الأهلي كانوا رجالًا من أول دقيقة، استعدينا بشكل جيد، وكنا نلعب من أجل الفوز وليس كرد فعل، وهذا ما تحقق على أرض الملعب".

وأضاف عطية: "كنا على قلب رجل واحد، صحيح أن أرضية الملعب لم تساعدنا على تنفيذ أسلوبنا المعتاد، لكن تأقلمنا مع الظروف ونجحنا في تحقيق الهدف. أشكر زملائي، والوصول إلى نصف النهائي هو أمر معتاد للنادي الأهلي".

وتابع لاعب الأهلي تصريحاته قائلاً: "لا توجد مباراة سهلة، ونعيش ضغط مباريات مستمر. اليوم انتهينا من هذه المواجهة، وسنعود مباشرة للدخول في معسكر الاستعداد للمباراة المقبلة".

واختتم: "الأهلي لديه خبرات كبيرة جدًا في أفريقيا، والجميع كان على قدر المسئولية، وإن شاء الله نسعد جماهير النادي والشعب المصري كله".