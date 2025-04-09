شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة: جماهير الأهلي سر التأهل.. وأغلقنا مفاتيح لعب الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية من البطولة القارية.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء، قال ربيعة: "أشكر جميع اللاعبين في النادي الأهلي، والجماهير التي ساندت الفريق، فهي السبب الحقيقي وراء الفوز على الهلال السوداني والتأهل للدور نصف النهائي".

وأضاف مدافع الأهلي المخضرم: "استطعنا التفوق على فريق الهلال من خلال إغلاق مفاتيح لعبه، وهو فريق جيد ومنظم، لكننا لعبنا بأسلوب هجومي واضح منذ البداية، ونجحنا في تحقيق هدفنا".