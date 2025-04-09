شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يتساوى مع إبراهيم عادل بـ5 أهداف فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إمام عاشور لاعب الأهلي للهدف الخامس في دوري أبطال أفريقيا ليتساوى مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، واللذين يتصدرا قائمة الهدافين لدوري أبطال أفريقيا حتى مباريات دور الربع النهائي.

ونجح الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ21 في تاريخه و السادسة على التوالي بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل إمام عاشور هدف الأهلي في الدقيقة 80 ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة القارية. وكان الأهلي قد فاز بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني في لقاء الذهاب الذي أُقيم الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة .

ويلاقى الأهلي فريق صن داونز فى نصف نهائي البطولة الأفريقية التي يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين و12 مرة في تاريحه.

تشكيل الأهلي لمباراة الهلال السوداني

وضم تشكيل الأهلي لمباراة الهلال السوداني كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله ، مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور، جراديشار ووسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل الهلال كلاً من: عيسى فوفانا - ستيفن إيبويلا – محمد سعيد - عثمان ضيوف – خديم دياو- الحاجي كاني - عبد الرازق يعقوب - صلاح الحسان - أحمد سالم – جان كلود وأداما كوليبالي.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني.. وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد سجله محمد هانى في لقاء الذهاب الذي أُقيم بالقاهرة الثلاثاء الماضي.