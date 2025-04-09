بيراميدز ينتظر الفائز من أورلاندو ومولودية فى نصف نهائي دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر بيراميدز الفائز من مواجهة أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقى ومولودية الجزائرى المقرر إقامتها غدا في جنوب أفريقيا لمواجهته في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وكان أورلاندو قد حقق الفوز على مولودية في لقاء الذهاب بالجزائر بهدف مقابل لا شىء، ويحتاج الفريق الجنوب أفريقى الفوز أو التعادل من أجل تأكيد صعوده للدور التالى، بينما يسعى بطل الجزائر الفوز بفارق هدفين لضمان صعوده.

وكان بيراميدز تأهل للمرة الأولى في تاريخه اليوم بالرغم من هزيمته أمام الجيش الملكى بهدفين نظيفين في لقاء الإياب الذى أقيم اليوم بالمغرب ، لسابق فوزه في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.