بيراميدز يخسر أمام الجيش الملكى بهدفين ويتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - فاز الجيش الملكى على بيراميدز بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما بالمغرب فى إياب الدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الفريق السماوى بمجموع المباراتين للدور نصف النهائى للمرة الأولى فى تاريخه.

أحرز هدف الجيش الملكى الأول يوسف الفحلى في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، وأضاف بايا الهدف الثانى فى الدقيقة 82، ليتأهل بيراميدز للدور نصف النهائى للبطولة للمرة الأولى فى تاريخه لسابق فوزه فى القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

تشكيل بيراميدز على النحو التالى:

حراسة المرمى : أحمد الشناوى.

خط الدفاع : محمود مرعى – على جبر – محمد الشيبى – محمد حمدى.

خط الوسط : كريم حافظ - مصطفى فتحى – أحمد توفيق – مهند لاشين – وليد الكرتى.

خط الهجوم : فيستون ماييلى.

الشوط الأول

نجح الجيش الملكى فى إحراز الهدف الأول فى الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق يوسف الفحلى بعد ضغط كبير مع بداية المباراة ، وفى الربع ساعة الثانية من عمر المباراة نشط لاعبو بيراميدز بشكل ملحوظ عن طريق مصطفى فتحى، وفى الدقيقة 15 يسدد محمد حمدى كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس الجيش الملكى بنجاح.

وفى الدقيقة 24 يسدد مصطفى فتحى لاعب بيراميدز كرة قوية مرت بجوار المرمى ، تهدأ المباراة بعدها ويحاول لاعبو الجيش الملكى امتلاك منطقة وسط الملعب.

نشط بيراميدز بقوة خلال الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول مقابل فشل لاعبو الجيش الملكى في بناء الهجمات، واستطاع الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 43 من رأسية متقنة لعبها محمد الشيبى من منطقة وسط الملعب إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعى التسلل ، يطلق بعدها صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الجيش الملكى بهدف مقابل لا شىء.

الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى هاجم لاعبو الجيش الملكى بضراوة بغية إحراز الهدف الثانى وتصدى أحمد الشناوى حارس بيراميدز لهجمة خطيرة ، في الوقت الذى أضاع فيها أحد لاعبى الجيش الملكى فرصة محققة داخل الست ياردات.

وفى الربع ساعة الثانية من عمر الشوط الثانى حاول لاعبو بيراميدز امتصاص حماس لاعبى الجيش الملكى الذين حاولوا إحراز الهدف الثانى من أجل اللحاق بالمباراة ، إلا أن يقظة دفاع بيراميدز وحارس مرماه أحمد الشناوى حالت دون أي أهداف.

وأجرى يوريتيتش التغيير الأول لـ بيراميدز بإخراج كريم حافظ بعد حصوله على الكارت الأصفر ونزول أحمد عاطف قطة لإمتلاك منطقة الوسط من جديد.

وضغط الجيش الملكى بكل قوة في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء ونجح بايا لاعب الجيش الملكى في إحراز الهدف الثانى لفريقه لتشتعل المباراة ، ويجرى المدير الفني لبيراميدز عدة تغييرات لإمتلاك منطقة وسط الملعب للزود عن مرماه بكل قوة حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا تأهل بيراميدز للدور نصف النهائي للبطولة للمرة الأولى في تاريخه.