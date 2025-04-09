شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الأهلى والهلال السودانى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الأهلي من التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل إمام عاشور هدف الأهلي في الدقيقة 80 ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة القارية. كان الأهلي قد فاز بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني في لقاء الذهاب الذي أُقيم الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة.