شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادي الأهلي في التأهل لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدفين نظيفين في مباراتي الذهاب والعودة بدور الربع النهائي للبطولة.

ويواجه النادي الأهلي فريق صن داونز الجنوب الافريقي، في دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الفريق الجنوب الأفريقي على الترجي التونسي بمجموع المباراتين.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" موعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أيام 18 و19 و20 أبريل الجاري، على أن تكون موعد مباراة العودة أيام 25 و26 و27 من نفس الشهر.

وخاض فريق الأهلى المباراة بقيادة السويسري مارسيل كولر بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد الشناوى.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

بينما جاء تشكيل فريق الهلال السودانى بقيادة فلوران إيبينجي يضم كل من:

حراسة المرمى: فوفانا.

خط الدفاع: إيبويلا- محمد سعيد أحمد- ضيوف- دياو.

خط الوسط: كاني- صلاح عادل- عمر يعقوب.

الهجوم: أحمد مبارك- أداما كوليبالي- جيروموجيشا.

وكانت مباراة الذهاب فى القاهرة الثلاثاء الماضي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد سجله محمد هانى.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني.