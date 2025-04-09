شكرا لقرائتكم خبر عن "نسر" الأهلي "يحجب" هلال السودان ويحجز مقعدا فى نصف نهائي أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



أشرف بن شرقى خلال المباراة



أشرف بن شرقى

سجل إمام عاشور هدف الأهلي في الدقيقة 80 ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة القارية، وكان الأهلي قد فاز بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني في لقاء الذهاب الذي أُقيم الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة.

وينتظر الأهلي الفائز من الترجي التونسي وصن داونز لملاقاته في نصف نهائي البطولة الأفريقية التي يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين و12 مرة في تاريحه.

وضم تشكيل الأهلي لمباراة الهلال السوداني كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله، مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور، جراديشار ووسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل الهلال كلاً من: عيسى فوفانا - ستيفن إيبويلا – محمد سعيد - عثمان ضيوف – خديم دياو- الحاجي كاني - عبد الرازق يعقوب - صلاح الحسان - أحمد سالم – جان كلود وأداما كوليبالي.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني.. وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد سجله محمد هانى في لقاء الذهاب الذي أُقيم بالقاهرة الثلاثاء الماضي.



بن شرقى



فريق الأهلى

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الفريق السوداني الذي ضغط محاولاً تسجيل هدف مُبكر، مع محاولات هجومية ضعيفة من الأهلي الذي لم يستغل فرصة خطرة في الدقيقة السادسة حينما أعاد مدافع الهلال كرة بالخطأ وصلت إلى جراديشار لكن الأهلي تعامل بشكل سيئ مع الفرصة ، وتصدى الشناوي لتسديدة قوية من جانب الهلال.

واصل الهلال السيطرة على جريات المباراة مُستغلاً عدم الأداء الجماعي من الأهلي، وتوقف اللعب أكثر من دقيقتين بسبب إصابة إمام عاشور ونزول الجهاز الطبي لعلاج اللاعب الذي أستكمل المشاركة في اللقاء بعد تلقى العلاج.

لم يتحسّن أداء الأهلي الذي شهد خط دفاعه تراجع واضح خاصة يحيى عطية الله ما منح الفرصة للفريق الهلالي لأن يشن أكثر من هجمة ، وتعرض أكرم توفيق ثم مروان عطية لإصابات بسيطة وأستكملا المشاركة في اللقاء ورغم الضغط الهلالي إلا أن الأهلي خرج بهذا الشوط مُتعادلاً بدون أهداف.



وسام أبو على خلال اللقاء



وسام أبو على

جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب الهلال الذي أستغل تراجع الأهلي وعدم قوة وجماعية هجماته المُرتدة ، وفي الدقيقة 61 شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من وسام ابو علي ويأتي ظهور طاهر بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة وتحديداً منذ مباراة باتشوكا في كأس الإنتركونيننتال يوم 15 ديسمبر الماضي.

وضغط الهلال بقوة وأنقذ محمد الشناوي أكثر من فرصة خطرة للفريق السوداني ، قبل أن ينجح إمام عاشور في اتسجيل هدف رائع من تمريرة جيدة من طاهر محمد طاهر ليودعها إمام في الشباك بالدقيقة 80.

بعد الهدف كاد الأهلي يسجل هدفاً ثانياً عن طريق إمام عاشور الذي راوغ دفاع الهلال لكنه سددها بعيداً عن الشباك ، وأجرى الأهلي ثلاثة تغييرات بنزول ، كريم الدبيس بدلاً من أِشرف بن شرقي وأحمد رضا بدلاً من إمام عاشور ومحمد عبد الله بدلاً من جراديشار، وتعرض محمد هاني لإصابة وتلقى العلاج.

وحاول الفريق السوداني تسجيل هدف التعادل ، مع محاولات متباعدة من جانب الأهلي لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر وصعوده لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.