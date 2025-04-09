شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الملكى يحرز الهدف الثانى فى مرمى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجيش الملكى في إحراز الهدف الثانى في بيراميدز عن طريق لاعبه بايا فى الدقيقة 82 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة تقدم الفريق المغربى بهدفين نظيفين في المباراة المقامة بينهما بالمغرب، في إياب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا.

كان بيراميدز قد تفوق في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف ، ويحتاج الجيش الملكى لهدف ثالث لضمان صعوده للدور نصف النهائي من البطولة.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى : أحمد الشناوى.

خط الدفاع : محمود مرعى – على جبر – محمد الشيبى – محمد حمدى.

خط الوسط : كريم حافظ - مصطفى فتحى – أحمد توفيق – مهند لاشين – وليد الكرتى.

خط الهجوم : فيستون ماييلى.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة قد أنتهت بفوز بيراميدز 4-1.