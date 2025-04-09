شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. بيراميدز يمتص حماس الجيش الملكى والنتيجة تقدم الأخير بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الجيش الملكى يتقدم بهدف مقابل لا شىء على بيراميدز بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما بالمغرب في إياب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا.

أحرز هدف الجيش الملكى يوسف الفحلى في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، ويحتاج الفريق المغربى الفوز بثلاثية مقابل لا شىء لضمان صعود للدور التالى، بعدما حقق بيراميدز الفوز برباعية مقابل هدف في لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد الدفاع الجوى.

ومع بداية الشوط الثانى هاجم لاعبو الجيش الملكى بضراوة بغية إحراز الهدف الثانى، وتصدى أحمد الشناوى حارس بيراميدز لهجمة خطيرة ، في الوقت الذى أضاع فيها أحد لاعبى الجيش الملكى فرصة محققة داخل الست ياردات.

وفى الربع ساعة الثانية من عمر الشوط الثانى حاول لاعبو بيراميدز امتصاص حماس لاعبى الجيش الملكى الذين حاولوا إحراز الهدف الثانى من أجل اللحاق بالمباراة، إلا أن يقظة دفاع بيراميدز وحارس مرماه أحمد الشناوى حالت دون أي أهداف.

وأجرى يوريتيتش التغيير الأول لبيراميدز بإخراج كريم حافظ بعد حصوله على الكارت الأصفر ونزول أحمد عاطف قطة لإمتلاك منطقة الوسط من جديد.

الشوط الأول

وفى الربع ساعة الثانية من عمر المباراة نشط لاعبو بيراميدز بشكل ملحوظ عن طريق مصطفى فتحى، وفى الدقيقة 15 يسدد محمد حمدى كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس الجيش الملكى بنجاح.

وفى الدقيقة 24 يسدد مصطفى فتحى لاعب بيراميدز كرة قوية مرت بجوار المرمى ، تهدأ المباراة بعدها ويحاول لاعبو الجيش الملكى امتلاك منطقة وسط الملعب.

نشط بيراميدز بقوة خلال الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول مقابل فشل لاعبو الجيش الملكى في بناء الهجمات ، واستطاع الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 43 من رأسية متقنة لعبها محمد الشيبى من منطقة وسط الملعب إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعى التسلل ، يطلق بعدها صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الجيش الملكى بهدف مقابل لا شىء.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى : أحمد الشناوى.

خط الدفاع : محمود مرعى – على جبر – محمد الشيبى – محمد حمدى.

خط الوسط : كريم حافظ - مصطفى فتحى – أحمد توفيق – مهند لاشين – وليد الكرتى.

خط الهجوم : فيستون ماييلى.