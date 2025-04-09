شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يتقدم للأهلى بمرمى الهلال السودانى فى الدقيقة 80.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم إمام عاشور لاعب فريق الأهلى بالهدف الأول لفريقه بمرمى الهلال السودانى في الدقيقة 80 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب شيخا ولد بيديا بمورينتانيا، ضمن إياب دور الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



أشرف بن شرقى



بن شرقى



فريق الأهلى

ويخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر يضم كل من:

حراسة المرمى : محمد الشناوى.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي و إمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

بينما جاء تشكيل فريق الهلال السودانى بقيادة فلوران إيبينجي يضم كل من:

حراسة المرمى: فوفانا.

خط الدفاع: إيبويلا- محمد سعيد أحمد- ضيوف- دياو.

خط الوسط: كاني- صلاح عادل- عمر يعقوب.

الهجوم: أحمد مبارك- أداما كوليبالي- جيروموجيشا.

وكانت مباراة الذهاب فى القاهرة الثلاثاء الماضي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد سجله محمد هانى.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني.



أشرف بن شرقى خلال المباراة



كولر



محمد الشتاوى



وسام أبو على خلال اللقاء



وسام أبو على