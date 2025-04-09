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شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. محمد الشناوى ينقذ مرمى الأهلي من فرص خطرة للهلال السودانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالثلاثاء، 08 أبريل 2025 10:37 م
مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلى مع الهلال السوداني المقامة حالياً على ملعب الشيخة ولد بوضياف بـ موريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي، وهي المباراة التي يُديرها الحكم الجابوني بيير آتشو.
أشرف بن شرقى
بن شرقى
فريق الأهلى
أشرف بن شرقى خلال المباراة
كولر
محمد الشتاوى
الشوط الثاني
جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب الهلال الذي أستغل تراجع الأهلي وعدم قوة وجماعية هجماته المُرتدة ، وفي الدقيقة 61 شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من وسام ابو علي ويأتي ظهور طاهر بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة وتحديداً منذ مباراة باتشوكا في كأس الإنتركونيننتال يوم 15 ديسمبر الماضي. وضغط الهلال بقوة وأنقذ محمد الشناوي أكثر من فرصة خطرة للفريق السوداني.
ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الهلال السوداني، كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله ، مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور، جراديشار ووسام أبو علي.
ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي في المباراة كل من: ياسر إبراهيم وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.
فيما يضم تشكيل الهلال، كلاً من: عيسى فوفانا - ستيفن إيبويلا – محمد سعيد - عثمان ضيوف – خديم دياو- الحاجي كاني - عبد الرازق يعقوب - صلاح الحسان - أحمد سالم – جان كلود وأداما كوليبالي.
ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني.. وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد سجله محمد هانى في لقاء الذهاب الذي أُقيم بالقاهرة الثلاثاء الماضي.
وسام أبو على
يحيى عطية الله
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