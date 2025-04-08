شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. الجيش الملكى يضغط لإحراز الهدف الثانى فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الجيش الملكى يتقدم بهدف مقابل للاشئ على بيراميدز بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما بالمغرب في إياب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .

أحرز هدف الجيش الملكى يوسف الفحلى في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء ، ويحتاج الفريق المغربى الفوز بثلاثية مقابل للاشئ لضمان صعود للدور التالى ، بعدما حقق بيراميدز الفوز برباعية مقابل هدف في لقاء الذهاب الذى أقيم بإستاد الدفاع الجوى .

ومع بداية الشوط الثانى هاجم لاعبو الجيش الملكى بضراوة بغية إحراز الهدف الثانى وتصدى أحمد الشناوى حارس بيراميدز لهجمة خطيرة ، في الوقت الذى أضاع فيها أحد لاعبى الجيش الملكى فرصة محققة داخل الست ياردات .



الشوط الأول

استطاع الجيش الملكى فى إحراز هدف مبكر فى الدقيقة الثامنة عن طريق يوسف الفحلى بعد ضغط كبير على لاعبى بيراميدز ، وفى الربع ساعة الثانية من عمر المباراة نشط لاعبو بيراميدز بشكل ملحوظ عن طريق مصطفى فتحى ، وفى الدقيقة 15 يسدد محمد حمدى كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس الجيش الملكى بنجاح .

وفى الدقيقة 24 يسدد مصطفى فتحى لاعب بيراميدز كرة قوية مرت بجوار المرمى ، تهدأ المباراة بعدها ويحاول لاعبو الجيش الملكى امتلاك منطقة وسط الملعب .

نشط بيراميدز بقوة خلال الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول مقابل فشل لاعبو الجيش الملكى في بناء الهجمات ، واستطاع الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 43 من رأسية متقنة لعبها محمد الشيبى من منطقة وسط الملعب إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعى التسلل ، يطلق بعدها صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الجيش الملكى بهدف مقابل للاشئ

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى : -

حراسة المرمى : أحمد الشناوى

خط الدفاع : محمود مرعى – على جبر – محمد الشيبى – محمد حمدى

خط الوسط : كريم حافظ - مصطفى فتحى – أحمد توفيق – مهند لاشين – وليد الكرتى

خط الهجوم : فيستون ماييلى