شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يعود للمشاركة مع الاهلى بعد 114 يوما من الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك طاهر محمد طاهر لاعب فريق الاهلى بديلا للاعب الفلسطيني وسام أبو على أمام الهلال السودانى في الدقيقة 61 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب شيخا ولد بيديا بمورينتانيا ضمن إياب دور الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشارك طاهر محمد طاهر بعد غياب وصل الى 114 يوم بسبب الإصابة حيث غاب طاهر محمد عن الأهلي بسبب الإصابة في مباراة باتشوكا المكسيكي يوم 15 ديسمبر الماضي، في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية.

ويخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر يضم كل من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

بينما جاء تشكيل فريق الهلال السودانى بقيادة فلوران إيبينجي يضم كل من :

حراسة المرمى: فوفانا.

خط الدفاع: إيبويلا- محمد سعيد أحمد- ضيوف- دياو.

خط الوسط: كاني- صلاح عادل- عمر يعقوب.

الهجوم: أحمد مبارك- أداما كوليبالي- جيروموجيشا.

وكانت أنتهت مباراة الذهاب فى القاهرة الثلاثاء الماضي بفوز الأحمر بهدف دون رد سجله محمد هانى.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني.