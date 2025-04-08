شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة..هجوم من الهلال ودفاع أهلاوي والتعادل السلبي يفرض نفسه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلى مع الهلال السوداني المقامة حالياً على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي، فى المباراة التي يُديرها الحكم الجابوني بيير آتشو.



وسام أبو على



يحيى عطية الله

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الفريق السوداني الذي ضغط محاولاً تسجيل هدف مُبكر ، مع محاولات هجومية ضعيفة من الأهلي الذي لم يستغل فرصة خطرة في الدقيقة السادسة حينما أعاد مدافع الهلال كرة بالخطأ وصلت إلى جراديشار لكن الأهلي تعامل بشكل سيئ مع الفرصة ، وتصدى الشناوي لتسديدة قوية من جانب الهلال.

واصل الهلال السيطرة على جريات المباراة مُستغلاً عدم الأداء الجماعي من الأهلي ، وتوقف اللعب أكثر من دقيقتين بسبب إصابة إمام عاشور ونزول الجهاز الطبي لعلاج اللاعب الذي أستكمل المشاركة في اللقاء بعد تلقي العلاج.

لم يتحسّن أداء الأهلي الذي شهد خط دفاعه تراجع واضح خاصة يحيى عطية الله ما منح الفرصة للفريق الهلالي لأن يشن أكثر من هجمة ، وتعرض أكرم توفيق ثم مروان عطية لإصابات بسيطة وأستكملا المشاركة في اللقاء ورغم الضغط الهلالي إلا أن الأهلي خرج بهذا الشوط مُتعادلاً بدون أهداف.



محمد الشتاوى



وسام أبو على خلال اللقاء

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب الهلال الذي أستغل تراجع الأهلي وعدم قوة وجماعية هجماته المُرتدة .

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الهلال السوداني، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله ، مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور، جراديشار ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي في المباراة، كلاً من: ياسر إبراهيم وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

فيما يضم تشكيل الهلال، كلاً من : عيسى فوفانا - ستيفن إيبويلا – محمد سعيد - عثمان ضيوف – خديم دياو- الحاجي كاني - عبد الرازق يعقوب - صلاح الحسان - أحمد سالم – جان كلود وأداما كوليبالي.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني.. وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد سجله محمد هانى في لقاء الذهاب الذي أُقيم بالقاهرة الثلاثاء الماضي.



أشرف بن شرقى خلال المباراة



أشرف بن شرقى



بن شرقى



فريق الأهلى