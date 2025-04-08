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الجيش الملكى يتقدم بهدف على بيراميدز بعد مرور 30 دقيقة

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الجيش الملكى يتقدم بهدف على بيراميدز بعد مرور 30 دقيقة

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القاهرة - سامية سيد - مازال الجيش الملكى متقدما بهدف مقابل للاشئ على بيراميدز بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما بالمغرب في إياب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .

أحرز هدف الجيش الملكى يوسف الفحلى في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء ، ويحتاج الفريق المغربى الفوز بثلاثيثة مقابل للاشئ لضمان صعود للدور التالى ، بعدما حقق بيراميدز الفوز برباعية مقابل هدف في لقاء الذهاب الذى أقيم بإستاد الدفاع الجوى .

وفى الربع ساعة الثانية من عمر المباراة نشط لاعبو بيراميدز بشكل ملحوظ عن طريق مصطفى فتحى ، وفى الدقيقة 15 يسدد محمد حمدى كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس الجيش الملكى بنجاح .

وفى الدقيقة 24 يسدد مصطفى فتحى لاعب بيراميدز كرة قوية مرت بجوار المرمى ، تهدأ المباراة بعدها ويحاول لاعبو الجيش الملكى امتلاك منطقة وسط الملعب .

وجاء التشكيل على النحو التالى : -
حراسة المرمى : أحمد الشناوى
خط الدفاع : محمود مرعى – على جبر – محمد الشيبى – محمد حمدى
خط الوسط : كريم حافظ - مصطفى فتحى – أحمد توفيق – مهند لاشين – وليد الكرتى
خط الهجوم : فيستون ماييلى

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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