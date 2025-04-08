شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الملكى يتقدم بهدف على بيراميدز بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الجيش الملكى متقدما بهدف مقابل للاشئ على بيراميدز بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما بالمغرب في إياب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .

أحرز هدف الجيش الملكى يوسف الفحلى في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء ، ويحتاج الفريق المغربى الفوز بثلاثيثة مقابل للاشئ لضمان صعود للدور التالى ، بعدما حقق بيراميدز الفوز برباعية مقابل هدف في لقاء الذهاب الذى أقيم بإستاد الدفاع الجوى .

وفى الربع ساعة الثانية من عمر المباراة نشط لاعبو بيراميدز بشكل ملحوظ عن طريق مصطفى فتحى ، وفى الدقيقة 15 يسدد محمد حمدى كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس الجيش الملكى بنجاح .

وفى الدقيقة 24 يسدد مصطفى فتحى لاعب بيراميدز كرة قوية مرت بجوار المرمى ، تهدأ المباراة بعدها ويحاول لاعبو الجيش الملكى امتلاك منطقة وسط الملعب .

وجاء التشكيل على النحو التالى : -

حراسة المرمى : أحمد الشناوى

خط الدفاع : محمود مرعى – على جبر – محمد الشيبى – محمد حمدى

خط الوسط : كريم حافظ - مصطفى فتحى – أحمد توفيق – مهند لاشين – وليد الكرتى

خط الهجوم : فيستون ماييلى