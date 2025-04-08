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15 دقيقة .. بيراميدز يتأخر بهدف أمام الجيش الملكى

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15 دقيقة .. بيراميدز يتأخر بهدف أمام الجيش الملكى

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القاهرة - سامية سيد - مازال الجيش الملكى متقدما بهدف مقابل للاشئ على بيراميدز بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما بالمغرب في إياب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .

أحرز هدف الجيش الملكى عبد الفتاح الفحلى في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء ، ويحتاج الفريق المغربى الفوز بثلاثيثة مقابل للاشئ لضمان صعود للدور التالى ، بعدما حقق بيراميدز الفوز برباعية مقابل هدف في لقاء الذهاب الذى أقيم بإستاد الدفاع الجوى .

وجاء التشكيل على النحو التالى : -
حراسة المرمى : أحمد الشناوى
خط الدفاع : محمود مرعى – على جبر – محمد الشيبى – محمد حمدى
خط الوسط : كريم حافظ - مصطفى فتحى – أحمد توفيق – مهند لاشين – وليد الكرتى
خط الهجوم : فيستون ماييلى
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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