شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة .. بيراميدز يتأخر بهدف أمام الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مازال الجيش الملكى متقدما بهدف مقابل للاشئ على بيراميدز بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما بالمغرب في إياب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .
أحرز هدف الجيش الملكى عبد الفتاح الفحلى في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء ، ويحتاج الفريق المغربى الفوز بثلاثيثة مقابل للاشئ لضمان صعود للدور التالى ، بعدما حقق بيراميدز الفوز برباعية مقابل هدف في لقاء الذهاب الذى أقيم بإستاد الدفاع الجوى .
وجاء التشكيل على النحو التالى : -
حراسة المرمى : أحمد الشناوى
خط الدفاع : محمود مرعى – على جبر – محمد الشيبى – محمد حمدى
خط الوسط : كريم حافظ - مصطفى فتحى – أحمد توفيق – مهند لاشين – وليد الكرتى
خط الهجوم : فيستون ماييلى
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