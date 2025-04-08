شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في بطولة العالم للناشئين للجولف كروكيه في أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب مصر للكروكيه فجر الخميس المقبل، للمشاركة في بطولة العالم للجولف كروكية للناشئين تحت 21 سنة التي تقام هذا العام علي ملاعب نادي سارازوتا للكروكيه بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية في الفترة من 14 الي 18 أبريل 2025.

و ويترأس البعثة المصرية في هذه البطولة ، محمد علي نائب رئيس الاتحاد المصري للكروكية و يرافقه أيمن عبد الوهاب مديرا فنيا و اللاعبين فوزي حلمي و عبالله خالد و جنا محمد .

وصرح الدكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكية، أن المنتخب استعد جيدا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين ، متمنيا للاعبين بتقديم أداء مميز يليق بالرياضة المصرية .



