شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة ..تعادل سلبي بين الأهلي والهلال السوداني في إياب ربع نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلى مع الهلال السوداني المقامة حالياً على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يُديرها الحكم الجابوني بيير آتشو.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الفريق السوداني الذي ضغط محاولاً تسجيل هدف مُبكر ، مع محاولات هجومية ضعيفة من الأهلي الذي لم يستغل فرصة خطرة في الدقيقة السادسة حينما أعاد مدافع الهلال كرة بالخطأ وصلت إلى جراديشار لكن الأهلي تعامل بشكل سيئ مع الفرصة ، وتصدى الشناوي لتسديدة قوية من جانب الهلال.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الهلال السوداني، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله ، مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور، جراديشار ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي في المباراة، كلاً من: ياسر إبراهيم وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

فيما يضم تشكيل الهلال، كلاً من : عيسى فوفانا - ستيفن إيبويلا – محمد سعيد - عثمان ضيوف – خديم دياو- الحاجي كاني - عبد الرازق يعقوب - صلاح الحسان - أحمد سالم – جان كلود وأداما كوليبالي.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني.. وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد سجله محمد هانى في لقاء الذهاب الذي أُقيم بالقاهرة الثلاثاء الماضي.