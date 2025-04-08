شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الملكى يتقدم بالهدف الأول على بيراميدز فى الدقيقة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الجيش الملكى بالهدف الأول على بيراميدز عن طريق في التقدم بالهدف الأول على الجيش الملكى في الدقيقة الثامنة عن طريق عبد الفتاح الفحلى في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة المقامة بينهما بالمغرب في إياب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .

وجاء التشكيل على النحو التالى : -

حراسة المرمى : أحمد الشناوى

خط الدفاع : محمود مرعى – على جبر – محمد الشيبى – محمد حمدى

خط الوسط : كريم حافظ - مصطفى فتحى – أحمد توفيق – مهند لاشين – وليد الكرتى

خط الهجوم : فيستون ماييلى.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة قد أنتهت بفوز بيراميدز 4-1.