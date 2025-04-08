شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس: اخترت المجموعة السابعة لأنها "الأسهل نسبياً" في قرعة المونديال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب طارق محروس، المدير الفني لمنتخب مصر لناشئي كرة اليد، عن رضاه بنتائج قرعة بطولة العالم لناشئي اليد، مؤكداً أن اختيار المجموعة السابعة جاء بعد دراسة دقيقة للمنتخبات المنافسة، ووصفها بأنها "الأسهل نسبياً" مقارنة بباقي المجموعات.

وسُحبت قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، داخل قصر عابدين بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر للبطولة خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وقال محروس في تصريحات لليوم السابع، إن الجهاز الفني كان حريصاً على اختيار مجموعة تتيح للمنتخب بداية قوية وفرصة جيدة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، معتبراً أن طبيعة المنتخبات في المجموعة السابعة تسمح بتحقيق ذلك في حال الظهور بالمستوى المتوقع.

وأكد مدرب منتخب الناشئين أن الفريق سيبدأ على الفور الاستعداد للبطولة بخطة إعداد قوية تشمل معسكرات داخلية وخارجية ومباريات ودية دولية، لضمان جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل انطلاق البطولة.

واختتم طارق محروس تصريحاته قائلاً: "هدفنا مش بس التأهل من المجموعة، إحنا عايزين ننافس على لقب كبير... وثقتنا في الجيل ده كبيرة جدًا".