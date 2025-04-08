رحيل الرجل الذي جعل رونالدو مليارديراً.. كيف نعاه؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: في مسيرة النجوم هناك نقطة انطلاق وشخصية تمنحهم مفاتيح النجومية وبلوغ العالمية، وبالنظر إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقترب من 1000 هدف، ولديه ثروة مليارية، وعدد متابعين عبر منصات السوشيال ميديا يتجاوز المليار إيضاً، فإن هناك رجلاً يدين له بالفضل لأنه فتح أمامه أبواب المجد، ولكن هذا الرجل رحل عن عالمنا اليوم (الثلاثاء).

فقد تلقى كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي خبرا حزينا بوفاة أحد الذين لهم فضل كبير في بداية مسيرته الاحترافية، هذا الشخص هو أوريليو بيريرا كشاف نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 77 سنة.

ويعود الفضل إلى أوريليو في اكتشاف رونالدو بالإضافة إلى عدد من أبرز النجوم التاريخيين وعلى رأسهم الأسطورة لويس فيغو.

ونشر رونالدو رسالة مؤثرة عبر "إنستغرام" نعى فيها أوريليو بيريرا قائلا: "أحد أعظم رموز مكتشفي اللاعبين في العالم قد رحل عنا، لكن إرثه سيبقى حيًا إلى الأبد".

وأضاف: "لن أتوقف أبدا عن الامتنان لكل ما فعله من أجلي ومن أجل العديد من اللاعبين الآخرين إلى الأبد السيد أوريليو شكرا على كل شيء ارقد بسلام".

يذكر أن كريستيانو رونالدو بدأ مسيرته الاحترافية مع "سبورتينغ لشبونة" حيث انضم إلى الفريق في 1997 قادما من ناسينيول، ثم تدرج في الفئات السنية مع لشبونة قبل أن يرحل في 2003 وينتقل إلى مانشستر يونايتد.