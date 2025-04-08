شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على ريفيرز هوبرز بتصفيات الدورى الأفريقى للسلة والان مع تفاصيل الخبر

فازالفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره ريفيرز هوبرز النيجيرى بنتيجة 100-80 بالجولة الثالثة بتصفيات نهائيات الدورى الأفريقى لكرة السلة BAL والتى تقام بالمغرب.

شهدت المباراة تألق لاعبى الاتحاد وسيطرتهم على فترات اللقاء الأربعة ، وعلى رأسهم أحمد عادل دولا و جورج كينج و أنس أسامة.

ويقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة التي تضم كلا من: الفتح الرباطى المغربى، استاد مالى، وريفرز هوبرز النيجيرى.

وفاز الاتحاد السكندرى فى المباريات الثلاثة التى خاضها أمام كلًا من الفتح الرباط المغربى ، ستاد مالى ، ريفرز هوبرز محققا العلامة الكاملة.

ويحصل الاتحاد على راحة غدًا الأربعاء على أن يستأنف المباريات بعد غد الخميس بمواجهة ستاد مالى ثم ريفرز هوبرز و الفتح الرباط المغربى على الترتيب.

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: على أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد ابو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، كايل فيناليس، دينج دينج، ماجوك دينج، جورج كينج، ماتونج مارويل.