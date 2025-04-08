شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يهزم الأردن بخماسية وديًا استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الوطنى الأول للكرة النسائية اليوم الثلاثاء، على نظيره الأردني بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهن بملعب الدفاع الجوى استعدادا لمواجهة غانا، فى إطار منافسات الدور الثانى والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب السيدات فاز على نظيره الأردنى بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية التى أقيمت، الجمعة الماضى، على ملعب النادى الأهلى بمدينة نصر، وسجل أهداف منتخب مصر، اللاعبات ليلى شريف ونادين غازى ونادية صوان.

ويسعى منتخب مصر للسيدات لتسجيل حضوره الثالث في منافسات أمم أفريقيا، حيث لم يشارك منتخب سيدات مصر في البطولة القارية منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

وشارك منتخب مصر للسيدات في بطولة أمم إفريقيا في مناسبتين فقط، أعوام 1998 و2016، بينما غاب عن بقية النسخ إما لعدم التأهل أو عدم المشاركة.

تقدم منتخب مصر للكرة النسائية، خطوة نحو التأهل الثالث لأمم أفريقيا، بعد تجاوز نظيره الرواندي في المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، حيث يستعد لمواجهة فاصلة أمام غانا.